16:56, 23 апреля 2026

В России разработали обманывающую БПЛА «Полынь-Плюс»

«Известия»: В России разработали антидроновый комплекс РЭБ «Полынь-Плюс»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские специалисты разработали новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Полынь-Плюс», который предназначен для защиты объектов от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишут «Известия».

Система использует спуфинг — подмену навигационных данных. Станция передает сигналы, которые имитируют работу спутниковых систем навигации. Когда БПЛА противника попадает в зону действия «Полыни-Плюс», его приемник начинает считывать ложные координаты комплекса РЭБ. Это позволяет оператору антидроновой системы корректировать траекторию полета «обманутого» дрона.

«В итоге беспилотник теряет ориентацию, сбивается с курса или совершает аварийную посадку. Важно, что "Полынь" воздействует на системы стабилизации, поэтому даже при ручном управлении пилоту крайне сложно бороться с навязанным вектором полета», — сказал представитель научно-производственного центра «НЕЛК».

Дальность действия антидроновой установки — 15 километров. При этом несколько станций могут работать в единой сети. Это дает возможность защищать крупные объекты инфраструктуры. Также «Полынь-Плюс» отличает упрощенная система управления. Оператору достаточно задать точку, куда следует направить беспилотник. После этого комплекс автоматически сформирует необходимые сигналы.

В марте стало известно, что холдинг «Росэл» создал устройство «ПРЕС-ВМ» для защиты автотранспорта от дронов. Изделие сочетает систему детекции и радиоподавления.

