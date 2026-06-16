Компания Маска ворвалась в четверку самых дорогих в мире

SpaceX вошла в топ-4 самых дорогих в мире компаний, обойдя Microsoft и Amazon

SpaceX — космическая компания ставшего первым в истории триллионером Илона Маска — спустя несколько дней после выхода на биржу ворвалась в четверку самых дорогих в мире. Об этом свидетельствуют данные TradingView.

После крупнейшего в истории IPO (первичное публичное размещение акций на фондовом рынке), показатели которого втрое превысили предыдущий максимум, акции SpaceX, чья стоимость при размещении составляла 135 долларов за штуку, выросла 12 июня на 19,22 процента, до 160,95 доллара, а 15 июня еще на 19,6 процента, до 192,5 доллара.

К моменту написания материала бумаги дорожали еще примерно на 15,5 процента, до более чем 222 долларов за штуку, что позволило ИИ-компании Маска в течение часа обойти по капитализации сначала Amazon, а потом и Microsoft, достигнув уровня 2,93 триллиона долларов при стартовых 2,1 триллиона в прошлую пятницу.

Подняться выше четвертого места новичку, вероятно, будет пока трудно — в топ-3 входят Nvidia, Google и Apple, чья капитализация превышает текущие показатели SpaceX на полтора триллиона долларов и более.

Ранее стало известно, что 15 июня совокупное состояние главных мировых богачей выросло на 336 миллиардов долларов, что стало рекордом для дневного отрезка.