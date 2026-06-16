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17:42, 16 июня 2026Путешествия

Пассажиры на двое суток застряли в аэропорту на юге России без еды и воды

Пассажиры двое суток спали на полу в аэропорту Сочи из-за задержки рейса
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Пассажиры на двое суток застряли в аэропорту Сочи без еды и воды из-за задержки рейса. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что застрявшие в аэропорту на юге России соотечественники должны были вылететь в Санкт-Петербург 15 июня в 13:00. Однако с того момента рейс постоянно переносят. «Все рейсы летают, наш нет. Уже пережили четыре закрытия аэропорта из-за опасности, две эвакуации», — рассказали пассажиры.

По их словам, перенос времени вылета происходит каждый час, однако авиакомпания не сообщает никакой дополнительной информации. В гостиницу заселили лишь несколько человек, остальным даже не выдали ваучеры на еду и напитки. В итоге они спали на полу в воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи 16 июня ожидается около сотни задержек рейсов из-за ночных ограничений на полеты. Отставание от расписания доходит до суток.

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