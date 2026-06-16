Пассажиров предупредили о сотне задержек в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи 16 июня ожидается около сотни задержек рейсов

В аэропорту Сочи 16 июня ожидается около сотни задержек рейсов из-за вводившихся ночных ограничений на полеты. Об этом пассажиров предупредил Telegram-канал «Сочи №1».

Уточняется, что отставание от расписания доходит до суток. При этом в настоящее время в авиагавани спокойная обстановка, работа идет в штатном режиме. Как отметили представители аэропорта в Telegram-канале, всего планируется 132 рейса на прилет и 134 рейса на вылет.

«Сейчас совместно с авиаперевозчиками мы прилагаем все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов», — добавили они.

Ранее российские пассажиры, вылетевшие на самолете из Уфы в Сочи, провели в пути сутки, но так и не смогли добраться до курортного города. Причиной стало ограничение работы аэропорта курортного города.