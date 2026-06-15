Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:54, 15 июня 2026Путешествия

Летевшие в Сочи россияне провели в пути сутки и не смогли добраться до курортного города

Летевший в Сочи самолет приземлился в Махачкале, а затем в Минводах
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Darya Komarova / Shutterstock / Fotodom

Российские пассажиры, вылетевшие на самолете из Уфы в Сочи, провели в пути сутки, но так и не смогли добраться до курортного города. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что речь идет о рейсе, выполняемом авиакомпанией «Победа». Борт отправился в Сочи 14 июня и должен был провести в небе всего 3,5 часа, однако сначала пилоты приземлились в Махачкале, а затем в Минводах. Долететь до Сочи они не смогли из-за ограничений в работе аэропорта.

Пассажирам пообещали, что самолет вновь отправится в точку назначения в обед 15 июня, однако вскоре после этого их поселили в отель. При этом мест хватило не на всех. Кроме того, перевозчик выдал клиентам ваучеры на 800 рублей.

В «Победе» отметили, что пассажирам предоставлялось обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту Сочи и застрял там на семь часов. Причиной стало плохое самочувствие пассажирки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сверхзвуковой бомбардировщик разбился в российском регионе

    Россиянам назвали безопасное время для летней мойки машины

    В ВСУ призвали не публиковать обломки упавшей в Киеве ракеты Patriot

    Турист решил поужинать за счет заведения в Европе и угодил под арест

    Испанского футболиста приговорили к тюремному сроку за изнасилование

    Cтало известно о планах Гааги разместить лагеря для российских военнопленных

    Сбитый над российским городом беспилотник попал на видео

    Найден набросившийся на девочку на улице россиянин

    Рассказавший в чате о воинской части россиянин получил 18 лет колонии

    Захарова выступила с неожиданной просьбой к Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok