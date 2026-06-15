Летевшие в Сочи россияне провели в пути сутки и не смогли добраться до курортного города

Летевший в Сочи самолет приземлился в Махачкале, а затем в Минводах

Российские пассажиры, вылетевшие на самолете из Уфы в Сочи, провели в пути сутки, но так и не смогли добраться до курортного города. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что речь идет о рейсе, выполняемом авиакомпанией «Победа». Борт отправился в Сочи 14 июня и должен был провести в небе всего 3,5 часа, однако сначала пилоты приземлились в Махачкале, а затем в Минводах. Долететь до Сочи они не смогли из-за ограничений в работе аэропорта.

Пассажирам пообещали, что самолет вновь отправится в точку назначения в обед 15 июня, однако вскоре после этого их поселили в отель. При этом мест хватило не на всех. Кроме того, перевозчик выдал клиентам ваучеры на 800 рублей.

В «Победе» отметили, что пассажирам предоставлялось обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту Сочи и застрял там на семь часов. Причиной стало плохое самочувствие пассажирки.