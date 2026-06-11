Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:09, 11 июня 2026Путешествия

Летевший в Турцию самолет экстренно сел в Сочи и застрял там на семь часов

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сочи из-за состояния пассажирки
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту Сочи и застрял там на семь часов. Об этом пишет Telegram-канал «Сочи №1».

Уточняется, что летевший в Турцию из Челябинска борт совершил экстренную посадку в воздушной гавани Сочи из-за состояния пассажирки. У нее были проблемы с сердцем.

Однако сразу после приземления в аэропорту российского города объявили ракетную опасность. В итоге 220 пассажиров провели более шести часов в стерильной зоне.

Ранее самолет экстренно сел в российском городе из-за неисправности. Следователи на транспорте выясняют, что именно произошло с самолетом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ввела новые ограничения в отношении Армении

    США вышли на первое место по экспорту нефти в мире

    В клумбе российского города нашли пуговицу офицера Российской империи

    Клава Кока подарила родителям дом

    Россиянам предложили посмотреть десять нейрофильмов о криминале

    Футболист «Локомотива» назвал Узбекистан фаворитом чемпионата мира — 2026

    Летевший в Турцию самолет экстренно сел в Сочи и застрял там на семь часов

    В истории с расправой над российской стюардессой в Дубае появились дела против полицейских

    Привычный фрукт оказался полезен для сосудов и кишечника

    В России назвали способ снижения эффективности дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok