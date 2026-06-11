Летевший в Турцию самолет экстренно сел в Сочи и застрял там на семь часов

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сочи из-за состояния пассажирки

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту Сочи и застрял там на семь часов. Об этом пишет Telegram-канал «Сочи №1».

Уточняется, что летевший в Турцию из Челябинска борт совершил экстренную посадку в воздушной гавани Сочи из-за состояния пассажирки. У нее были проблемы с сердцем.

Однако сразу после приземления в аэропорту российского города объявили ракетную опасность. В итоге 220 пассажиров провели более шести часов в стерильной зоне.

Ранее самолет экстренно сел в российском городе из-за неисправности. Следователи на транспорте выясняют, что именно произошло с самолетом.