14:30, 10 мая 2026

Самолет экстренно сел в российском городе из-за неисправности

Самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности
Майя Назарова

Фото: Kevin Hackert / Shutterstock / Fotodom  

Самолет Хабаровск — Ноглики экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за неисправности. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным издания, у воздушного судна De Havilland Canada Dash 8-Q400 во время полета возникла проблема. В связи с этим пилот решил посадить борт на запасной аэродром в российском городе.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. По факту происшествия начали проводить проверку. Сейчас следователи на транспорте выясняют, что именно произошло с самолетом.

До этого стало известно, что летевший из Москвы в Магадан самолет сел в Хабаровске из-за непогоды.

Еще раньше самолет иностранной авиакомпании экстренно сел в российском аэропорту из-за технической неисправности. Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways летел из Ташкента во Владивосток, но совершил аварийную посадку в Красноярске.

