13:02, 21 января 2026Путешествия

Летевший в Магадан самолет вынужденно сел в другом городе

Летевший из Москвы в Магадан самолет сел в Хабаровске из-за непогоды
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Магадан, вынужденно сел в другом городе из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что рейс выполнялся во вторник, 21 января, но в итоге был отложен на 22 января. Самолет приземлился в Хабаровске, где также задерживаются вылеты рейсов в Якутию, Охотск, Херпучи. Сотни пассажиров ждут отправления в города назначения.

«Хабаровской транспортной прокуратурой в здании аэровокзала организована мобильная приемная для пассажиров задержанных рейсов. Авиаперевозчиками приняты меры по предоставлению гражданам обязательных услуг», — отметили в прокуратуре.

Ранее самолет иностранной авиакомпании экстренно сел в российском аэропорту из-за технической неисправности. Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways летел из Ташкента во Владивосток, но совершил аварийную посадку в Красноярске.

