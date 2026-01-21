Самолет иностранной авиакомпании совершил аварийную посадку в российском аэропорту

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Красноярске

Самолет иностранной авиакомпании экстренно сел в российском аэропорту из-за технической неисправности. Об этом сообщает Telegram-канал «NGS24.RU — Новости Красноярска».

Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways летел из Ташкента во Владивосток, но совершил аварийную посадку в Красноярске. На борту находились 122 пассажира и члены экипажа. Уточняется, что пострадавших нет. Воздушная гавань также работает в штатном режиме.

Ранее лайнер с сотнями пассажиров аварийно сел в Шереметьево из-за задымления. На борту находились 222 человека.