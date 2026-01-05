Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
00:03, 5 января 2026Путешествия

Самолет с сотнями пассажиров аварийно сел в Шереметьево из-за задымления

Самолет из Египта с 222 пассажирами аварийно сел в Шереметьево из-за задымления
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Gary Lopater / Unsplash

Борт авиакомпании «AIMasria Universal Airlines» совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что самолет летел из Египта. По предварительным данным, у борта произошло задымление в багажном отсеке.

На борту находятся 222 пассажиров. К самолету подъехали экстренные службы, пострадавших нет.

Ранее самолет Delta Airlines с сотнями пассажиров на борту попал в аварийную ситуацию и экстренно сел в Японии. Сообщалось, что на борту случились проблемы с гидравлической системой.

До этого у летевшего на Бали самолета с выпускниками школ отказал двигатель. Из-за технической неисправности Boeing 737 вынужденно развернулся в небе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа дата предъявления обвинений Мадуро

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Премьер Дании обратилась к Трампу из-за угроз Гренландии

    В США заявили о выборе преемника Мадуро до вторжения

    В Иране протестующие вышли на улицы с оружием

    Каллас обратилась к Трампу на фоне ситуации с Венесуэлой

    Самолет с сотнями пассажиров аварийно сел в Шереметьево из-за задымления

    Пушков оценил заявления Трампа о триумфе

    Вучич сделал резонансное заявление о похищении Мадуро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok