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06:14, 28 июля 2026 (обновлено: 06:19, 28 июля 2026)Россия

Украинские БПЛА атаковали российскую многоэтажку

Воробьев: Беспилотники ВСУ повредили многоэтажный дом в Чехове
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили многоэтажный дом в Чехове. Об этом сообщает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Кроме того, десятки дронов сбили над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной. Также известно, что в деревне Ваулово в Подмосковье загорелся частный дом, в момент происшествия людей в нем не было.

В результате падения БПЛА произошло возгорание шин на открытой площадке в Подмосковье, возгорание оперативно ликвидируют. Воробьев также сообщил, что в селе Дубна осколками повреждена дача. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ночь на 27 июля ВСУ атаковали Ростов-на-Дону. В результате воздушной атаки получил повреждения многоквартирный дом — жертвами удара стала супружеская пара. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток.

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