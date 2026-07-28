Украинские БПЛА атаковали российскую многоэтажку

Воробьев: Беспилотники ВСУ повредили многоэтажный дом в Чехове

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили многоэтажный дом в Чехове. Об этом сообщает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Кроме того, десятки дронов сбили над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной. Также известно, что в деревне Ваулово в Подмосковье загорелся частный дом, в момент происшествия людей в нем не было.

В результате падения БПЛА произошло возгорание шин на открытой площадке в Подмосковье, возгорание оперативно ликвидируют. Воробьев также сообщил, что в селе Дубна осколками повреждена дача. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ночь на 27 июля ВСУ атаковали Ростов-на-Дону. В результате воздушной атаки получил повреждения многоквартирный дом — жертвами удара стала супружеская пара. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток.