В МИД сделали заявление о шенгенских визах

В МИД назвали возмутительными жесткие правила получения шенгенских виз

Дипломат Александр Харлов в беседе с ТАСС выразил недоумение в связи с ужесточением визового режима для российских граждан, обращающихся за медицинской помощью или консультациями в страны Евросоюза.

По его словам, наиболее вопиющей ситуация становится именно тогда, когда речь идет о гуманитарных визах, где человеческий аспект, казалось бы, должен иметь первостепенное значение.

«Здесь я думаю, что это лежит все на совести тех, кто принимает эти решения. Оказывается, что гуманитарная составляющая для представителей европейских государств — это просто звук», — заявил представитель МИД.

Харлов подчеркнул, что столь строгий подход к выдаче виз, особенно в случаях, связанных со здоровьем, не может не вызывать вопросов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines отказала российской туристке с шенгеном в посадке на рейс до Италии.