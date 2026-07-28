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06:01, 28 июля 2026 (обновлено: 06:03, 28 июля 2026)Мир

В МИД сделали заявление о шенгенских визах

В МИД назвали возмутительными жесткие правила получения шенгенских виз
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Дипломат Александр Харлов в беседе с ТАСС выразил недоумение в связи с ужесточением визового режима для российских граждан, обращающихся за медицинской помощью или консультациями в страны Евросоюза.

По его словам, наиболее вопиющей ситуация становится именно тогда, когда речь идет о гуманитарных визах, где человеческий аспект, казалось бы, должен иметь первостепенное значение.

«Здесь я думаю, что это лежит все на совести тех, кто принимает эти решения. Оказывается, что гуманитарная составляющая для представителей европейских государств — это просто звук», — заявил представитель МИД.

Харлов подчеркнул, что столь строгий подход к выдаче виз, особенно в случаях, связанных со здоровьем, не может не вызывать вопросов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines отказала российской туристке с шенгеном в посадке на рейс до Италии.

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