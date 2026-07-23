Россиянке с шенгеном отказали в посадке на рейс до Италии

Turkish Airlines отказала россиянке с шенгеном в посадке на рейс до Венеции

Авиакомпания Turkish Airlines отказала российской туристке с шенгеном в посадке на рейс до Италии. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

В двадцатых числах июля девушка отправилась в Венецию из Санкт-Петербурга с пересадкой в Стамбуле. Первый перелет прошел без происшествий, а вот перед посадкой на стыковочный начались проблемы. Так, у гейта ей сообщили, что ее виза, полученная еще в конце июня, не подгрузилась в систему EES (Entry Exit System). Она показывала, что россиянку нельзя пропускать на рейс.

Соотечественница рассказала, что сами сотрудники авиакомпании сообщили ей, что система часто выдает ошибки. Для уверенности они решили связаться с пограничниками в Венеции. В итоге итальянская сторона подтвердила наличие шенгенской визы, однако туристку все равно не пустили на борт.

Девушка сразу написала в консульство Италии в Санкт-Петербурге и Стамбуле, а также в аэропорт Венеции. Никто не ответил, однако через пару часов ее виза появилась в системе EES. При этом Turkish Airlines отказалась выдавать документ с причиной отказа и посоветовала россиянке купить билет на другой рейс. Также в авиакомпании отметили, что система все еще выдает надпись do not board («не допускать к посадке») напротив ее фамилии.

Тем не менее в Венецию соотечественница все же улетела, но только на следующий день. В этот раз ее загранпаспорт не сканировали, а просто проверили, вклеена ли в него виза.

Ранее семью 13-летней россиянки заставили купить лишний билет за тысячу евро в аэропорту Рима. Сотрудники аргументировали это тем, что изначально для подростка якобы приобрели билет по «детскому» тарифу.