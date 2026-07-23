Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:24, 23 июля 2026 (обновлено: 11:29, 23 июля 2026)Путешествия

Россиянке с шенгеном отказали в посадке на рейс до Италии

Turkish Airlines отказала россиянке с шенгеном в посадке на рейс до Венеции
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Southern Wind / Shutterstock / Fotodom

Авиакомпания Turkish Airlines отказала российской туристке с шенгеном в посадке на рейс до Италии. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

В двадцатых числах июля девушка отправилась в Венецию из Санкт-Петербурга с пересадкой в Стамбуле. Первый перелет прошел без происшествий, а вот перед посадкой на стыковочный начались проблемы. Так, у гейта ей сообщили, что ее виза, полученная еще в конце июня, не подгрузилась в систему EES (Entry Exit System). Она показывала, что россиянку нельзя пропускать на рейс.

Материалы по теме:
Куда поехать на море в сентябре 2026 года? Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
Куда поехать на море в сентябре 2026 года?Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
27 февраля 2026
Куда поехать в августе 2026 года: Недорогие пляжные направления в России и других странах
Куда поехать в августе 2026 года:Недорогие пляжные направления в России и других странах
2 марта 2026

Соотечественница рассказала, что сами сотрудники авиакомпании сообщили ей, что система часто выдает ошибки. Для уверенности они решили связаться с пограничниками в Венеции. В итоге итальянская сторона подтвердила наличие шенгенской визы, однако туристку все равно не пустили на борт.

Девушка сразу написала в консульство Италии в Санкт-Петербурге и Стамбуле, а также в аэропорт Венеции. Никто не ответил, однако через пару часов ее виза появилась в системе EES. При этом Turkish Airlines отказалась выдавать документ с причиной отказа и посоветовала россиянке купить билет на другой рейс. Также в авиакомпании отметили, что система все еще выдает надпись do not board («не допускать к посадке») напротив ее фамилии.

Тем не менее в Венецию соотечественница все же улетела, но только на следующий день. В этот раз ее загранпаспорт не сканировали, а просто проверили, вклеена ли в него виза.

Ранее семью 13-летней россиянки заставили купить лишний билет за тысячу евро в аэропорту Рима. Сотрудники аргументировали это тем, что изначально для подростка якобы приобрели билет по «детскому» тарифу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Возросло число жертв ночной атаки ВСУ на Крым
    Евросоюз заморозил потолок цен на российскую нефть
    На Украине заявили о полном прекращении судоходства
    Россиянке с шенгеном отказали в посадке на рейс до Италии
    Британию призвали заняться усилением своего флота
    Промышленный объект в Предуралье загорелся после налета ВСУ
    Рубио пришлось защищаться за отстаивание переговоров с Россией
    Телезвезда попыталась устроиться в ресторан быстрого питания и получила неожиданный ответ
    Раскрыты новые данные о спланировавшей расправу над женихом невесте и ее любовнике
    Рубио дал характеристику переговорам с Лавровым
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok