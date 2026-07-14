Семью 13-летней россиянки заставили купить лишний билет за тысячу евро в аэропорту Европы

Turkish Airlines заставила семью 13-летней россиянки купить лишний билет за тысячу евро

Авиакомпания Turkish Airlines заставила семью 13-летней россиянки купить лишний билет за 1069 евро (94,3 тысячи рублей) в аэропорту Европы. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Фьюмичино в Риме в июне, семья возвращалась в Россию после круиза. В воздушной гавани сотрудники авиакомпании отказались регистрировать юную туристку на рейс из-за того, что для нее якобы приобрели билет по «детскому» тарифу, а он предусмотрен для пассажиров до 12 лет.

Ситуацию осложнил языковой барьер. Менеджеры разговаривали на итальянском, семья — на английском, однако попутчики вмешались и помогли обеим сторонам понять друг друга. Родители предъявили документы о пакетном туре, в котором было указано, что все билеты приобретались по единому тарифу. «Но сотрудница авиакомпании была непреклонна: либо покупайте новый билет, либо ребенок никуда не летит», — рассказала турагент.

В итоге семья позвонила родственникам, попросила пополнить иностранную карту и оплатила новый билет. Он обошелся в несколько раз дороже, чем приобретенный изначально. Уже в Москве турагент подтвердила соотечественникам отсутствие ошибок, теперь они отправили претензию в адрес Turkish Airlines и надеются взыскать потраченные деньги вместе с моральной компенсацией.

Ранее россиянина отказались пускать в самолет на Мальдивах после покупки билета через агрегатор. Его не оказалось в списках, о чем он узнал прямо перед посадкой.