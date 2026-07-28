Депутат Шеремет: Энергетика Украины проживет не более 2-х месяцев из-за атак ВС России

Общее состояние украинской энергосистемы и посточнные атаки ВС России по инфраструктурным объектам приведут к тому, что энергетика республики не протянет до отопительного сезона. Такой приговор вынес депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет, его слова приводит ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что российские удары — это вынужденная ответная реакция России на целенаправленные террористические атаки Киева по мирной инфраструктуре и энергосетям страны. Он полагает, что российское противодействие не оставляет малейшего шанса украинской энергетике.

«Даже заданными размеренными темпами с использованием не самого разрушительного оружия РФ на полное уничтожение их стагнирующей энергетики понадобится даже с запасом не более двух месяцев», — отметил Шеремет.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал украинцев готовиться к «очень тяжелой зиме».