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17:38, 16 июня 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Названо грозящее обвиняемой в распространении порно Шурыгиной наказание

Юрист Тихонов: Домашний арест Шурыгиной не свидетельствует о ее виновности
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Обвиняемой в распространении порнографии блогеру Диане Шурыгиной грозит до шести лет лишения свободы, отметил практикующий юрист Евгений Тихонов. Впрочем, в разговоре с «Лентой.ру» он обратил внимание, что окончательный приговор может быть и оправдательным.

По словам Тихонова, уголовное преследование по инкриминируемой статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Однако приговор может быть как обвинительным, так и оправдательным, а назначенное наказание может не соответствовать верхней границе санкции статьи, указал он. Тихонов подчеркнул, что окончательное решение суд примет только после изучения всех материалов дела.

«Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста не является свидетельством виновности. Окончательное решение о мере ответственности будет принято судом на основе совокупности доказательств, смягчающих и отягчающих обстоятельств», — пояснил юрист.

Ранее сообщалось, что суд отправил блогершу Диану Шурыгину под домашний арест по делу о незаконном распространении порнографии. По данным канала, она пробудет под домашним арестом до 19 июля.

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