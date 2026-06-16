Названо грозящее обвиняемой в распространении порно Шурыгиной наказание

Юрист Тихонов: Домашний арест Шурыгиной не свидетельствует о ее виновности

Обвиняемой в распространении порнографии блогеру Диане Шурыгиной грозит до шести лет лишения свободы, отметил практикующий юрист Евгений Тихонов. Впрочем, в разговоре с «Лентой.ру» он обратил внимание, что окончательный приговор может быть и оправдательным.

По словам Тихонова, уголовное преследование по инкриминируемой статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Однако приговор может быть как обвинительным, так и оправдательным, а назначенное наказание может не соответствовать верхней границе санкции статьи, указал он. Тихонов подчеркнул, что окончательное решение суд примет только после изучения всех материалов дела.

«Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста не является свидетельством виновности. Окончательное решение о мере ответственности будет принято судом на основе совокупности доказательств, смягчающих и отягчающих обстоятельств», — пояснил юрист.

Ранее сообщалось, что суд отправил блогершу Диану Шурыгину под домашний арест по делу о незаконном распространении порнографии. По данным канала, она пробудет под домашним арестом до 19 июля.

