Скандальная героиня «Пусть говорят» Шурыгина оказалась в центре дела о порнографии

Суд отправил Диану Шурыгину под домашний арест по делу о незаконном распространении порно

Суд отправил скандальную героиню шоу «Пусть говорят» блогершу Диану Шурыгину под домашний арест по делу о незаконном распространении порнографии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, она пробудет под домашним арестом до 19 июля. По статье о распространении порнографических материалов ей грозит до шести лет колонии.

Правоохранители провели обыск в ее московской квартире 11 июня. Они изъяли всю видеоаппаратуру, при помощи которой девушка снимала контент 18+.

Ранее сообщалось, что Шурыгину обвиняют в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, совершенными группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Причиной для возбуждения дела могли стать интимные видео Шурыгиной, опубликованные в 2025 году в закрытых Telegram-каналах. Такое предположение выдвинул ее бывший возлюбленный, предприниматель Святослав Гусев.