В отношении Шурыгиной возбудили уголовное дело об изготовлении и обороте порнографии

Россиянка Диана Шурыгина (после замужества — Шлянина), прославившаяся в 2017 году после участия в ток-шоу «Пусть говорят», в котором она обвинила своего знакомого в изнасиловании, стала фигуранткой уголовного дела об изготовлении и обороте порнографии. Об этом свидетельствуют данные официального портала судов общей юрисдикции Москвы. В ее квартире прошел обыск, сама Шурыгина может находиться в СИЗО.

Шурыгиной грозит до шести лет лишения свободы

Как указано в карточке дела, Шурыгину обвиняют в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (пункт «а» части 3 статьи 242 Уголовного кодекса РФ). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Причиной для возбуждения дела могли стать интимные видео Шурыгиной, опубликованные в 2025 году в закрытых Telegram-каналах. Такое предположение выдвинул ее бывший возлюбленный, предприниматель Святослав Гусев.

Кадр: «АиФ» / YouTube

Шурыгина может находиться в СИЗО

Подруга Шурыгиной сообщила Гусеву, что Диана может находиться в СИЗО. Подруга также предпринимала попытки выяснить, где именно содержат Шурыгину.

Сообщается также, что в квартире Шурыгиной прошел обыск. По данным суда, рассматривался вопрос о производстве обыска, не терпящего отлагательств. Ходатайство было удовлетворено 11 июня

Сама Шурыгина пока не давала комментариев — журналисты пытались связаться с ней и ее матерью, однако ни та, ни другая не ответили на звонки.

Звезду ток-шоу обвиняли в краже

В мае стало известно, что Гусев написал заявление в полицию о том, что подозревает бывшую возлюбленную в краже денег и дорогостоящей техники на сумму 2,8 миллиона рублей.

Я был в командировке, а Диана — в Москве. Потом она улетела на Бали, и вот тогда я заметил [пропажу вещей]. Доступ к квартире был у нее и у людей, которым она этот доступ предоставляла Святослав Гусев предприниматель

Предприниматель также утверждал, что у Шурыгиной есть зависимость от закиси азота и что она тратит на газ по несколько сотен тысяч рублей в неделю. Гусев добавлял, что у нее нет стабильного заработка, а соцсети приносят ей не слишком большой доход.

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Шурыгина стала известна после участия в «Пусть говорят»

Выпуск «Пусть говорят» с участием Шурыгиной вышел в январе 2017 года. Он был посвящен делу об изнасиловании. 16-летняя на тот момент Шурыгина рассказала, что ее изнасиловал 21-летний знакомый Сергей Семенов. Суд признал его виновным.

Выпуск «Пусть говорят» с Шурыгиной быстро обрел вирусную популярность, фрагменты передачи разошлись на множество мемов. Однако многие гости студии, телезрители и пользователи соцсетей не поверили девушке. Впоследствии вышло еще несколько выпусков «Пусть говорят», посвященных этому делу.

Изначально суд приговорил Семенова к восьми годам лишения свободы, но позднее срок сократили до трех лет и трех месяцев. В январе 2018 года он досрочно вышел на свободу

Шурыгина после выхода программы развивала свои блоги в соцсетях и на платформе OnlyFans. В 2017 году она вышла замуж за видеооператора Андрея Шлянина, но спустя два года они развелись.

