Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:14, 16 июня 2026Интернет и СМИ

Скандальная героиня «Пусть говорят» Диана Шурыгина стала фигуранткой уголовного дела. Причиной назвали порно с ее участием

В отношении Шурыгиной возбудили уголовное дело об изготовлении и обороте порнографии
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: vk.com / Globallookpress.com

Россиянка Диана Шурыгина (после замужества — Шлянина), прославившаяся в 2017 году после участия в ток-шоу «Пусть говорят», в котором она обвинила своего знакомого в изнасиловании, стала фигуранткой уголовного дела об изготовлении и обороте порнографии. Об этом свидетельствуют данные официального портала судов общей юрисдикции Москвы. В ее квартире прошел обыск, сама Шурыгина может находиться в СИЗО.

Шурыгиной грозит до шести лет лишения свободы

Как указано в карточке дела, Шурыгину обвиняют в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (пункт «а» части 3 статьи 242 Уголовного кодекса РФ). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Причиной для возбуждения дела могли стать интимные видео Шурыгиной, опубликованные в 2025 году в закрытых Telegram-каналах. Такое предположение выдвинул ее бывший возлюбленный, предприниматель Святослав Гусев.

Кадр: «АиФ» / YouTube

Шурыгина может находиться в СИЗО

Подруга Шурыгиной сообщила Гусеву, что Диана может находиться в СИЗО. Подруга также предпринимала попытки выяснить, где именно содержат Шурыгину.

Сообщается также, что в квартире Шурыгиной прошел обыск. По данным суда, рассматривался вопрос о производстве обыска, не терпящего отлагательств. Ходатайство было удовлетворено 11 июня

Сама Шурыгина пока не давала комментариев — журналисты пытались связаться с ней и ее матерью, однако ни та, ни другая не ответили на звонки.

Звезду ток-шоу обвиняли в краже

В мае стало известно, что Гусев написал заявление в полицию о том, что подозревает бывшую возлюбленную в краже денег и дорогостоящей техники на сумму 2,8 миллиона рублей.

Я был в командировке, а Диана — в Москве. Потом она улетела на Бали, и вот тогда я заметил [пропажу вещей]. Доступ к квартире был у нее и у людей, которым она этот доступ предоставляла

Святослав Гусевпредприниматель

Предприниматель также утверждал, что у Шурыгиной есть зависимость от закиси азота и что она тратит на газ по несколько сотен тысяч рублей в неделю. Гусев добавлял, что у нее нет стабильного заработка, а соцсети приносят ей не слишком большой доход.

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Шурыгина стала известна после участия в «Пусть говорят»

Выпуск «Пусть говорят» с участием Шурыгиной вышел в январе 2017 года. Он был посвящен делу об изнасиловании. 16-летняя на тот момент Шурыгина рассказала, что ее изнасиловал 21-летний знакомый Сергей Семенов. Суд признал его виновным.

Выпуск «Пусть говорят» с Шурыгиной быстро обрел вирусную популярность, фрагменты передачи разошлись на множество мемов. Однако многие гости студии, телезрители и пользователи соцсетей не поверили девушке. Впоследствии вышло еще несколько выпусков «Пусть говорят», посвященных этому делу.

Материалы по теме:
«Поганый рот свой закрой!» Шурыгину вновь вернули на экраны. Почему на телевидении не могут от нее отстать?
«Поганый рот свой закрой!»Шурыгину вновь вернули на экраны. Почему на телевидении не могут от нее отстать?
6 февраля 2019
«Нельзя насиловать женщину, даже если она проститутка!» Шурыгина и ее насильник вернулись на экраны. Ада и ора стало в два раза больше
«Нельзя насиловать женщину, даже если она проститутка!»Шурыгина и ее насильник вернулись на экраны. Ада и ора стало в два раза больше
15 января 2018
«Надо пощупать 25 поп за 30 минут» Бывшие ученики Алекса Лесли рассказали о скандальном пикапере. Что происходило на его курсах?
«Надо пощупать 25 поп за 30 минут»Бывшие ученики Алекса Лесли рассказали о скандальном пикапере. Что происходило на его курсах?
20 июля 2025

Изначально суд приговорил Семенова к восьми годам лишения свободы, но позднее срок сократили до трех лет и трех месяцев. В январе 2018 года он досрочно вышел на свободу

Шурыгина после выхода программы развивала свои блоги в соцсетях и на платформе OnlyFans. В 2017 году она вышла замуж за видеооператора Андрея Шлянина, но спустя два года они развелись.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на приглашение Путина Зеленским на саммит G7

    Мбаппе включил стадион в Екатеринбурге в личный топ-3

    «Калашников» рассказал об объемах выпуска АК-12

    Трамп проведет встречу с Зеленским

    Культовая британская певица вышла из комы

    Российский чиновник показал главе региона презентацию с трехногим мальчиком и флагом США

    Сроки восстановления добычи нефти на Ближнем Востоке оценили

    Главные мировые богачи рекордно разбогатели

    Синоптик заявил о приходе сентября в середине июня в Москву

    Названы типы пытавшихся атаковать Москву дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok