Шурыгина попыталась сбежать из России на Бали перед задержанием

Скандальная участница ток-шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина пыталась сбежать из России на Бали перед задержанием. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, девушка планировала скрыться от уголовного преследования в Индонезии, но ее задержали за несколько дней до вылета. Сама Шурыгина вернулась из-за границы в начале года и поселилась в московском жилом комплексе «Пресня Сити».

Отец Шурыгиной не знает, что дочь находится под следствием — он служит в зоне СВО.

Ранее стало известно, что Шурыгина стала фигуранткой уголовного дела об изготовлении и обороте порнографии, ее отправили под домашний арест. Девушке грозит до шести лет заключения.

По словам ее бывшего парня Святослава Гусева, после расставания Шурыгина работала с украинским агентством и снималась в откровенных роликах.

Шурыгина прославилась в 2017 году после участия в ток-шоу «Пусть говорят», в котором она обвинила Сергея Семенова в изнасиловании.