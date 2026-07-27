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13:49, 27 июля 2026 (обновлено: 14:12, 27 июля 2026)Экономика

Российский фондовый рынок отыграл падение последних двух недель

Индекс Мосбиржи поднялся 27 июля выше 2210 пунктов
Дмитрий Воронин
СюжетРоссийский фондовый рынок

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский фондовый рынок отыграл падение последних двух недель — индекс Мосбиржи впервые с 13 июля поднялся выше 2200 пунктов. К моменту написания материала показатель ускорил дневной рост до 2,34 процента, достигая более чем 2216 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

Среди лидеров — «Озон», чьи бумаги дорожают на 8,59 процента, ММК (на 7,05 процента) и «Полюс», резко подешевевший в июле на фоне сообщений об отказе от дивидендов, а теперь растущий примерно на 7 процентов.

Наблюдаемый коррекционный рост рынка пока не является устойчивой тенденцией, в связи с чем формирование портфелей на средне‑ и долгосрочный горизонт в стремлении заработать на резко подешевевших в последнее время бумагах является преждевременным, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич, связывая свои оценки в том числе с тем, что нефть вновь начала дешеветь.

«С большой вероятностью вслед за нефтью пойдут вниз акции отечественной нефтянки, которые потащат за собой весь рынок. (...)
В целом мы считаем, что время для инвестиционных покупок еще не пришло, индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы уйти на какое-то время ниже 2000 пунктов», — отмечает также главный аналитик «Алор Брокер» Андрей Зацепин.

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