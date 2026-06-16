Бывший парень Шурыгиной рассказал о ее съемках в порно и работе с украинским агентством

Бывший парень Шурыгиной Гусев захотел отозвать заявление, в котором обвинил ее в краже

Бывший парень блогерши и героини шоу «Пусть говорят» Дианы Шурыгиной предприниматель Святослав Гусев рассказал о ее съемках в порно. Подробностями он поделился в беседе с Super.

По словам Гусева, через несколько месяцев после расставания с ним Шурыгина стала работать с неким украинским агентством и сниматься в откровенных роликах. «Занималась "съемкой", производством контента, если можно так выразиться, и продажей. Команда ей давала менеджеров каких-то и так далее. Они же оплатили ей билет на Бали и помогли снять там виллу», — объяснил предприниматель.

Гусев добавил, что Шурыгина прекратила производство эротического контента примерно в конце 2025 года. Предприниматель добавил, что ни он, ни другие близкие Шурыгиной, с которыми он поддерживает связь, не ожидали, что она станет фигуранткой уголовного дела и попадет под арест.

При этом предприниматель уточнил, что готов забрать свое заявление в полицию, которое он подал после того, как заподозрил звезду ток-шоу в краже денег и техники. Гусев объяснил это решение серьезными проблемами, с которыми столкнулась его бывшая девушка.

Ранее сообщалось, что в отношении Шурыгиной возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, совершенными группой лиц. У нее в квартире прошел обыск. Позднее стало известно, что суд отправил героиню ток-шоу под домашний арест.