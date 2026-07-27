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Забота о себе
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12:38, 27 июля 2026Забота о себе

Названы снижающие риск распространенного вида рака продукты

Онколог Баррозо: Овощи и бобовые снижают риск развития колоректального рака
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Онколог Абнер Хакоме Баррозо заявил, что если внести определенные изменения в рацион, то можно снизить риск развития одного распространенного вида рака. Об этом он рассказал изданию Terra.

Ультрапереработанную еду Баррозо назвал самой опасной, поскольку она повышает риск развития сразу нескольких видов рака, в том числе колоректального. Для профилактики этого заболевания необходимо, чтобы центральное место в рационе занимали цельные и минимально обработанные продукты, подчеркнул он.

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Доктор посоветовал добавить в ежедневное меню фрукты, овощи, бобовые и цельнозерновые продукты. Особенно рацион должен быть богат клетчаткой. Она помогает кишечнику лучше функционировать и снижает уровень воспаления. «Стоит также обратить внимание на общий режим дня. Плохой сон, длительное сидение и чрезмерное употребление алкоголя часто идут рука об руку с неправильным питанием», — добавил специалист.

Ранее онколог Приям Бордолой перечислил скрытые симптомы рака поджелудочной железы. Он призвал обратить внимание на боль в средней части спины.

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