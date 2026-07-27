Боец Шаповалов: Штурмовики ВС России закидали гранатами польских наемников

ВС России в ходе боев за Белицкое в ДНР столкнулись с польскими наемниками. Об этом РИА Новости рассказал стрелок 5-й гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» Денис Шаповалов.

По его словам, штурмовики ВС России в одной из многоэтажек выявили банду наемников-поляков. Шаповалов рассказал, что они штурмовали их с подъезда, закидав группу гранатами и ликвидировав их.

Председатель следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин рассказал, что является основным мотивом иностранцев, вступающих в ряды наемников вооруженных сил Украины (ВСУ).