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Силовые структуры
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12:50, 24 июля 2026 (обновлено: 12:53, 24 июля 2026)Силовые структуры

Раскрыт главный мотив воюющих за ВСУ иностранных наемников

Бастрыкин: Желание легких денег — главный мотив иностранных наемников ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Председатель следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин рассказал, что является основным мотивом иностранцев, вступающих в ряды наемников вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в интервью ТАСС в преддверии Дня сотрудника органов следствия.

По словам главы СК, иностранцами, вступающими в ряды украинских наемников движет желание заработать легкие деньги. В настоящее время в рядах ВСУ действуют наемники из более чем 70 стран, в том числе из США, Великобритании, Канады.

Следствие установило личности более чем 4 тысяч человек. Бастрыкин отметил, что следователи предпринимают меры, чтобы установить личность всех иностранцев, воюющих на стороне Киева, и привлечь их к уголовной ответственности.

Ранее председатель СК сообщил, что игровые платформы и их чаты стали идеальной средой для вербовки молодежи с целью совершения терактов и диверсий.

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