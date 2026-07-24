Бастрыкин: Желание легких денег — главный мотив иностранных наемников ВСУ

Председатель следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин рассказал, что является основным мотивом иностранцев, вступающих в ряды наемников вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в интервью ТАСС в преддверии Дня сотрудника органов следствия.

По словам главы СК, иностранцами, вступающими в ряды украинских наемников движет желание заработать легкие деньги. В настоящее время в рядах ВСУ действуют наемники из более чем 70 стран, в том числе из США, Великобритании, Канады.

Следствие установило личности более чем 4 тысяч человек. Бастрыкин отметил, что следователи предпринимают меры, чтобы установить личность всех иностранцев, воюющих на стороне Киева, и привлечь их к уголовной ответственности.

Ранее председатель СК сообщил, что игровые платформы и их чаты стали идеальной средой для вербовки молодежи с целью совершения терактов и диверсий.