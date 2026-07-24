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Силовые структуры
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10:23, 24 июля 2026Силовые структуры

В СК объяснили роль игровых платформ в вербовке молодых россиян для терактов

Бастрыкин: Игровые платформы стали идеальной средой для вербовки молодежи для терактов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Игровые платформы и их чаты стали идеальной средой для вербовки молодежи в совершение терактов и диверсий. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Он сказал, что игровые платформы и их чаты стали идеальной средой для поиска жертв. По словам Бастрыкина, в мире игр стираются границы, потому что ребенок или подросток чувствует себя в безопасности среди своих. Глава СК добавил, что опытный манипулятор может начать с безобидной просьбы — например, такой как передать координаты военкомата для разработчика игр, чтобы добавить эту локацию в игру. Или сфотографировать что-то для конкурса, или оставить пакет в условном месте. «И вот так шаг за шагом стирается грань между виртуальным квестом и реальным преступлением», — объяснил он.

Председатель СК добавил, что происходит после выполнения этого первого, казалось бы, невинного задания. По его словам, дальше уже злоумышленники начинают шантажировать и запугивать. Они сыпят угрозами расправы над близкими или же наоборот обещают «золотые горы» и повышение статуса в игре. Бастрыкин подчеркнул, что ключевой задачей вербовщика является снятие с подростка моральной ответственности. «Они создают иллюзию безнаказанности и значимости предлагаемых им действий», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) России расследует масштабное дело о применении Киевом запрещенных средств и методов ведения войны.

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