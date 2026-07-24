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Силовые структуры
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08:09, 24 июля 2026 (обновлено: 08:27, 24 июля 2026)Силовые структуры

СК раскрыл детали о применении Киевом запрещенных средств ведения войны

Бастрыкин: СК расследует дело о применении Киевом запрещенных средств ведения войны
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Russian Investigative Committee / Globallookpress

Следственный комитет (СК) России расследует масштабное дело о применении Киевом запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Он напомнил, что ранее следователи завершили расследование дела в отношении политического и военного руководства Украины о геноциде. Это дело рассматривает Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР). Фигурантами по нему проходит 41 человек. Всем им обвинение предъявлено заочно.

Председатель СК России отметил, что в результате их преступных действий тысячи мирных жителей погибли и получили ранения, а многие были вынуждены покинуть места постоянного проживания. Кроме того, разрушены более 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры. «Экономике Донбасса причинен серьезный урон», — подчеркнул Бастрыкин.

Ранее Александр Бастрыкин заявил, что попавшим в плен иностранным наемникам не хватает смелости признаться в участии в боевых действиях на стороне Украины.

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