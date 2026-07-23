Бастрыкин рассказал о нежелании наемников ВСУ признаваться в одном факте

Бастрыкин: Попавшие в плен наемники боятся сообщать, что они сражались за ВСУ

Попавшим в плен иностранным наемникам не хватает смелости признаться в участии в боевых действиях на стороне Украины. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Попавшие в плен иностранцы не находят в себе смелости честно сказать, что они воевали в составе украинских подразделений», — заявил он.

По словам Бастрыкина, наемники оправдываются, заявляя, что они якобы занимались тыловыми вопросами, однако это можно опровергнуть собранными доказательствами

Ранее Киев утвердил новый механизм приема иностранных наемников в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Теперь вербовкой военнослужащих смогут заняться частные организации, предоставляя свои услуги на платной основе.