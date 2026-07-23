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Силовые структуры
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00:10, 24 июля 2026 (обновлено: 00:11, 24 июля 2026)Силовые структуры

Бастрыкин рассказал о нежелании наемников ВСУ признаваться в одном факте

Бастрыкин: Попавшие в плен наемники боятся сообщать, что они сражались за ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Попавшим в плен иностранным наемникам не хватает смелости признаться в участии в боевых действиях на стороне Украины. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Попавшие в плен иностранцы не находят в себе смелости честно сказать, что они воевали в составе украинских подразделений», — заявил он.

По словам Бастрыкина, наемники оправдываются, заявляя, что они якобы занимались тыловыми вопросами, однако это можно опровергнуть собранными доказательствами

Ранее Киев утвердил новый механизм приема иностранных наемников в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Теперь вербовкой военнослужащих смогут заняться частные организации, предоставляя свои услуги на платной основе.

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