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05:50, 5 июля 2026Бывший СССР

Киев утвердил новый механизм набора иностранных наемников в ВСУ

Свириденко: Киев утвердил новый механизм набора иностранных наемников в ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Киев утвердил новый механизм приема иностранных наемников в Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

Как отметила политик, теперь вербовкой военнослужащих смогут заняться частные организации, предоставляя свои услуги на платной основе.

«Компания помогает в оформлении документов, страховании, логистике иностранных добровольцев <...>, проживании и питании до момента заключения контракта», — перечислила она.

Премьер уточнила, что оплачиваться эти услуги будут в размере 300 тысяч гривен (примерно 6700 долларов) за одного кандидата. Свириденко добавила, что заняться вербовкой наемников смогут компании, попавшие в список центра рекрутинга. Она подчеркнула, что Киев стремиться набрать иностранцев, которые смогли бы занять до 50 процентов мест в пехоте.

Ранее стало известно о наборе в ВСУ осужденных за тяжкие статьи.

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