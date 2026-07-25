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11:31, 25 июля 2026 (обновлено: 11:51, 25 июля 2026)Экономика

Подорожание бензина в США с начала операции против Ирана оценили

Цены на бензин в США выросли почти на 35 % с начала операции против Ирана
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Стоимость бензина в США выросла почти на 35 процентов с начала операции против Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные топливной и продовольственной статистики.

По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), с 26 февраля — за два дня до начала операции — по 21 июля средняя цена галлона обычного бензина выросла с 2,983 до 4,019 доллара. За неполные пять месяцев топливо подорожало на 34,7 процента.

Рост цен произошел на фоне резкого подорожания нефти после нарушения судоходства через Ормузский пролив. До конфликта через пролив проходило около пятой части мировых поставок энергоносителей, поэтому перебои сразу повлияли на рынок. Баррель WTI подорожал с 65,1 доллара в конце февраля до 114,58 доллара 7 апреля, то есть на 76 процентов. К середине июля стоимость снизилась до 79,2 доллара. Средняя цена бензина в США в мае достигла 4,56 доллара за галлон, к началу июля опустилась ниже 3,84 доллара, а затем снова превысила четыре доллара.

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Для водителей подорожание оказалось ощутимым: заправка бака объемом 15 галлонов стала дороже примерно на 15,6 доллара. Цены сильно различались по штатам: от 3,344 доллара за галлон в Индиане до 5,519 доллара в Калифорнии. Среди наиболее дорогих штатов также оказались Гавайи и Вашингтон, а среди наиболее дешевых — Миссисипи и Луизиана.

Ранее агентство Bloomberg писало, что цены на топливо в США оставались неизменно высокими даже несмотря на падение цен на нефть в июне. Это было связано с резким сокращением мощностей нефтепереработки в России, низким импортом в США и ограниченными запасами бензина в то время, когда спрос оставался относительно устойчивым в пиковый для автомобильных поездок летний сезон.

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