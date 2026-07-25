Москвичей предупредили об опасности

В столичном регионе ввели желтый уровень опасности из-за грозы

В столичном регионе ввели желтый уровень опасности из-за надвигающийся грозы, следует из данных Гидрометцентра России.

«Гроза. Период предупреждения до 21 часа 25 июля», — сообщает Гидрометцентр. Непогода ожидается местами в Москве и Подмосковье.

По словам главного специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 25 июля метеорологические условия в столице будут формироваться под влиянием тыловой части циклона. В регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температура днем окажется на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Столбики термометров покажут плюс 20-22 градуса в Москве и плюс 18-23 градуса по области.

Ранее жителям Москвы и Московской области сообщили о дождях, которые будут идти каждый день на протяжении почти недели.