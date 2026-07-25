Филиппо: Французские власти подвергли граждан и пожарных опасности из-за помощи Киеву

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил об упадке гражданской безопасности из-за материальной помощи Киеву. Своим мнением на данную тему он поделился в X (ранее — Twitter).

Филиппо заметил, что несмотря на пожар, который охватил уже 14 тысяч гектаров на юго-западе Франции, власти направили Украине еще 17 миллиардов евро. «Правительство довело гражданскую безопасность до упадка, подвергнув опасности пожарных и жителей», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что пожар на юге-западе Франции стал самым разрушительным за 50 лет. Он обогнал по масштабам возгорание в городе Ландира в департаменте Жиронда, который в 2022 году уничтожил более 12,5 тысячи гектаров.

