Российский рыбак пропал в «петле смерти»

В Красноярском крае рыбак пропал без вести на реке, его ищут почти месяц

В Красноярском крае 39-летний рыбак Вадим Крук пропал без вести на реке Мана. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, мужчина с двумя приятелями отправился на рыбалку в районе села Акиловка в конце июня, в процессе ловли рыбы у них перевернулась лодка. Спаслись двое, Крук пропал. Поиски мужчины начались сразу, однако они так и не принесли результата.

Участок, где исчез Крук, называют манской «петлей смерти». Больше года назад в том районе пропала семья Усольцевых, также известно о пропаже еще семи человек.

Ранее сообщалось, что в Москве раскрыли жестокую расправу 17-летней давности благодаря окурку.