Жестокую расправу раскрыли в Москве с помощью окурка

В Москве раскрыли жестокое убийство мужчины 17-летней давности

В Москве следователи раскрыли жестокую расправу над мужчиной 17-летней давности с помощью ДНК и окурка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, утром 1 июня 2009 года в квартире на Дмитровском шоссе потушили пожар и нашли 50-летнего мужчину без признаков жизни. У него были множественные переломы ребер, черепно‑мозговая травма, колото‑резаные ранения, а также термические ожоги. Также было установлено, что из квартиры пропало имущество.

При осмотре квартиры были найдены окурки сигарет, однако ДНК с них не совпадал с ДНК потерпевшего. Раскрыть преступление смогли спустя годы — в июне 2026-го генетические данные совпали с данными иностранца, подлежащего депортации. Мужчина уже ехал на родину, когда его сняли с поезда и задержали. На допросе он дал признательные показания, его отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что суд приговорил Артема Миссюру к пожизненному заключению.

