Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:49, 8 апреля 2026Экономика

Россияне стали массово избавляться от домов в районе пропажи семьи Усольцевых

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Telegram-канал «МЧС Красноярского края»

Россияне стали массово избавляться от домов в районе пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, число объявлений о продаже участков в поселках рядом с рекой Маной выросло вдвое за последние полгода. Ее изгиб вокруг скалистого хвойного массива получил репутацию «петли смерти» из-за серии загадочных исчезновений людей за последние несколько лет и труднопроходимой местности. В частности, семья Усольцевых — двое супругов, их пятилетняя дочь и собака породы корги — ушла гулять 28 сентября 2025 года в этом районе и не вернулась. В марте 2026-го неподалеку от того места пропал экс-спецназовец Виктор Потаенков. Всего за последние несколько лет рядом с Маной пропали семь человек, а еще четверо не выжили в тайге.

На данный момент в районе Манской петли продаются около 50 домов, причем больше всего из них — 81 дом — в поселке Манском, где пропал Потаенков. Собственники заявляют, что хотят как можно быстрее оттуда уехать, и сбрасывают цены до минимума, чтобы скорее избавиться от жилья. Так, дом площадью 72 квадратных метра можно приобрести за 300 тысяч рублей.

Накануне сын Ирины Усольцевой заявил, что намерен принять участие в новых активных поисках своих близких.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok