Жители российского города пожаловались на разваливающийся дом

Жители Хасавюрта пожаловались на огромную трещину на девятиэтажном доме

Жители Хасавюрта пожаловались на девятиэтажный жилой дом 1989 года постройки, который буквально разваливается на глазах. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash Gor.

Речь идет о постройке, расположенной по адресу Бамматюртовская улица, 1А. В октябре 2025 года с торца здания откололась плита, и участок, над которым нависли ее остатки, лишь огородили сигнальной лентой. Местные жители опасаются, что огромный кусок железобетона может в любой момент обрушиться на людей. «Эту стену держит крыша. Если она сорвется, последствия будут необратимыми. Пострадает не только наш дом, пострадает и рядом стоящая пятиэтажка. Она может снести им крышу, могут быть даже пострадавшие», — с тревогой отметила одна из них. Особую тревогу у людей вызывает то, что в опасном месте каждый день играют дети.

Помимо этого, в квартире, находящейся возле разлома, расплодилась плесень, поскольку во время осадков туда постоянно попадает вода. Соседи утверждают, что хозяйка квартиры борется с онкологией.

Жители Хасавюрта неоднократно обращались к властям, однако результата это не дало. Чиновники обещали провести капитальный ремонт во втором полугодии 2025 года, однако работы все еще не начались. Жильцы негативно отзываются и об управляющей компании, которая, по их словам, лишь присылает счета за ЖКУ.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в доме 1917 года постройки рухнул потолок.