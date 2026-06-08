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13:50, 8 июня 2026Экономика

Жители российского города пожаловались на разваливающийся дом

Жители Хасавюрта пожаловались на огромную трещину на девятиэтажном доме
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Жители Хасавюрта пожаловались на девятиэтажный жилой дом 1989 года постройки, который буквально разваливается на глазах. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash Gor.

Речь идет о постройке, расположенной по адресу Бамматюртовская улица, 1А. В октябре 2025 года с торца здания откололась плита, и участок, над которым нависли ее остатки, лишь огородили сигнальной лентой. Местные жители опасаются, что огромный кусок железобетона может в любой момент обрушиться на людей. «Эту стену держит крыша. Если она сорвется, последствия будут необратимыми. Пострадает не только наш дом, пострадает и рядом стоящая пятиэтажка. Она может снести им крышу, могут быть даже пострадавшие», — с тревогой отметила одна из них. Особую тревогу у людей вызывает то, что в опасном месте каждый день играют дети.

Помимо этого, в квартире, находящейся возле разлома, расплодилась плесень, поскольку во время осадков туда постоянно попадает вода. Соседи утверждают, что хозяйка квартиры борется с онкологией.

Жители Хасавюрта неоднократно обращались к властям, однако результата это не дало. Чиновники обещали провести капитальный ремонт во втором полугодии 2025 года, однако работы все еще не начались. Жильцы негативно отзываются и об управляющей компании, которая, по их словам, лишь присылает счета за ЖКУ.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в доме 1917 года постройки рухнул потолок.

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