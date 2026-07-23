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10:18, 23 июля 2026 (обновлено: 10:33, 23 июля 2026)Мир

Глава «Моссада» провел тайные переговоры с администрацией Трампа

CNN: Глава «Моссада» посетил Вашингтон для встреч с американскими чиновниками
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Директор израильской разведывательной службы «Моссад» Роман Гофман две недели назад посетил Вашингтон для встреч с американскими чиновниками. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Гофман делился разведданными об иранском объекте гора Пикакс, уране и экономике», — отмечено в публикации.

CNN обратился в Белый дом за более подробной информацией о визите Гофмана, однако в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) отказались от комментариев.

Уроженец Белоруссии, генерал-майор Роман Гофман стал руководителем израильской службы внешней разведки «Моссад» в июне 2026 года. Это назначение стало историческим событием, поскольку это наивысший пост в системе безопасности еврейского государства, который когда-либо занимал выходец из Советского Союза.

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