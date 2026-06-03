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00:18, 3 июня 2026Бывший СССР

Назначение уроженца СССР главой разведки Израиля объяснили

РИА Новости: Выходец из СССР Гофман возглавил службу внешней разведки «Моссад»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Уроженец Белоруссии, генерал-майор Роман Гофман стал руководителем израильской службы внешней разведки «Моссад». Это назначение стало историческим событием, поскольку это наивысший пост в системе безопасности еврейского государства, который когда-либо занимал выходец из Советского Союза, рассказал журналистам РИА Новости советник главы правительства Израиля Дмитрий Гендельман.

Как подчеркнул он, данный пост является самым высоким, если говорить о представителях репатриантов из стран бывшего СССР, которые заняли свое место в системе израильских структур безопасности.

По словам Гендельмана, этим шагом премьер-министр Биньямин Нетаньяху показал, что придерживается принципа, согласно которому важные кресла в системе нацбезопасности отдают наиболее компетентным специалистам вне зависимости от происхождения.

Торжественная церемония вступления Гофмана в должность состоялась 2 июня в штаб-квартире «Моссада». На ней присутствовали израильский премьер, спикер парламента, ключевые министры. Кроме того, в мероприятии участвовали главы оборонного ведомства, начальник генштаба Армии обороны Израиля.

О том, что Гофман может занять должность главы «Моссада», стало известно в конце октября 2025 года. Отмечалось, что военный секретарь Нетаньяху пользуется особым доверием премьер-министра.

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