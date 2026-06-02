17:34, 2 июня 2026Мир

Новым директором разведки Израиля «Моссад» стал уроженец СССР

Нетаньяху объявил о вступлении Романа Гофмана в должность директора «Моссада»
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Военный секретарь премьер-министра Израиля генерал-майор Роман Гофман вступил в должность директора разведывательной службы «Моссад». Об этом сообщил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху в соцсети X.

«Я с гордостью назначаю Романа Гофмана следующим директором Моссада», — написал он.

Гофман является уроженцем Белоруссии. Он переехал в Израиль в 1990 году в возрасте 14 лет, служил в бронетанковых войсках Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), дослужившись до командира дивизии. 7 октября 2023 года в ходе вторжения палестинской группировки ХАМАС на израильскую территорию генерал вступил в перестрелку с боевиками и получил серьезные ранения.

О том, что Гофман может занять должность главы «Моссада», стало известно в конце октября прошлого года. Сообщалось, что военный секретарь Нетаньяху пользуется особым доверием премьер-министра.

