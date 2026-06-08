Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:56, 8 июня 2026Россия

Появились подробности об оказавшемся в центре скандала с чиновниками Герое России

ДШРГ «Русич»: Герой России Китаев выполнял задачи в ЦАР и Попасной в ЛНР
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «ДШРГ Русич»

Оказавшийся в центре скандала с чиновниками из Находки Герой России Владимир Китаев выполнял задачи с бойцами диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» в Центральноафриканской республике (ЦАР) и в районе населенного пункта Попасная в Луганской народной республике (ЛНР). Информация о военном появилась в публикации подразделения.

Как стало известно ранее, Китаева попытались прогнать из зала заседания — ветеран специальной военной операции был недоволен работой чиновников Находки, ругался на администрацию и использовал нецензурные выражения. В итоге, один из местных чиновников попытался вывести Китаева «на разговор».

В ДШРГ «Русич» не привели других подробностей о боевом пути Китаева, однако из открытых источников известно, что военнослужащий был бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», в которой служил еще с 2015 года. В составе подразделения он служил в Сирии и нескольких африканских странах.

Сообщается, что Китаев награжден звездой Героя России, Героя ЛНР и крайне редким званием Герой ЧВК «Вагнер», а также Георгиевским крестом и пятью орденами Мужества.

Ранее вдова бойца СВО заявила о пытавших и державших ее на цепи сотрудниках рехаба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Может по дороге блудить». В зоне СВО нашли деталь новой ракеты ВСУ. Что о ней известно и кто мог поставить Киеву это оружие

    Влияние выборов в Армении на отношения с Россией оценили

    Автора песен Бритни Спирс и Дуа Липы убили в Лондоне

    В Армении после выборов сделали заявление о дальнейшей внешней политике

    Володин высказался о военной помощи Киеву фразой «ЕС спонсируют удары по своей территории»

    Перечислены причины отказа от iPhone

    Иран прекратил удары по Израилю с одним нюансом

    Hongqi анонсировал новые автомобили для россиян

    Москвичам назвали разницу между долгосрочной и посуточной арендой

    Применение ядерного оружия в конфликте с Европой назвали неизбежным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok