Появились подробности об оказавшемся в центре скандала с чиновниками Герое России

ДШРГ «Русич»: Герой России Китаев выполнял задачи в ЦАР и Попасной в ЛНР

Оказавшийся в центре скандала с чиновниками из Находки Герой России Владимир Китаев выполнял задачи с бойцами диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» в Центральноафриканской республике (ЦАР) и в районе населенного пункта Попасная в Луганской народной республике (ЛНР). Информация о военном появилась в публикации подразделения.

Как стало известно ранее, Китаева попытались прогнать из зала заседания — ветеран специальной военной операции был недоволен работой чиновников Находки, ругался на администрацию и использовал нецензурные выражения. В итоге, один из местных чиновников попытался вывести Китаева «на разговор».

В ДШРГ «Русич» не привели других подробностей о боевом пути Китаева, однако из открытых источников известно, что военнослужащий был бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», в которой служил еще с 2015 года. В составе подразделения он служил в Сирии и нескольких африканских странах.

Сообщается, что Китаев награжден звездой Героя России, Героя ЛНР и крайне редким званием Герой ЧВК «Вагнер», а также Георгиевским крестом и пятью орденами Мужества.

Ранее вдова бойца СВО заявила о пытавших и державших ее на цепи сотрудниках рехаба.