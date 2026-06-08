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11:31, 8 июня 2026Россия

Скандал с участием Героя России и чиновников попал на видео

Чиновников из Находки обвинили в попытке выгнать из зала заседаний Героя России Китаева
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Чиновников из Находки обвинили в попытке выгнать из зала заседаний Героя России, участника СВО Владимира Китаева с позывным Айсмэн. Скандал с участием ветерана попал на видео, кадры публикует диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) «Русич».

На выложенных подразделением кадрах видно, как Китаев выступает на собрании жителей и представителей власти и выражает явное неудовлетворение их работой. Так, он критикует одну из чиновниц за то, что слишком часто, по его мнению, находится в отпуске и не выполняет обязанностей по информированию ветеранов и их семей. С Китаевым пытаются спорить, он раздражается и переходит на нецензурную лексику. В итоге один из чиновников пытается вывести ветерана из зала, чтобы поговорить, но тот отказывается и говорит, что будет готов поговорить лишь после того, как закончится заседание. Другой представитель власти пытался отговорить чиновника от нападок на Героя России.

«Помощник председателя Думы Валерий Хирс обратился к Владимиру Китаеву (Айсмэну) с предложением "давай выйдем" (в случае выхода уверены, что здоровье у Хирса закончилось бы очень быстро, и он, как типичная чиновничья крыса, начал бы прикрываться корочками и положением)», — говорится в публикации ДШРГ «Русич».

О каких-либо проверках по факту случившегося не сообщается.

Ранее вдова бойца СВО заявила о пытавших и державших ее на цепи сотрудниках рехаба.

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