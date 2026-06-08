Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:58, 8 июня 2026Экономика

Минсельхоз назвал серьезную проблему российских аграриев

Лут: Стоимость производства агропродукции в России недостаточно низкая
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Относительно высокая стоимость производства агропродукции является серьезной проблемой российских агроэкспортеров. Об этом заявила глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксана Лут, ее слова приводит газета «Известия».

По этому показателю, констатировал министр, Россия отстает от главных конкурентов. Растущие издержки в итоге в ряде случаев не позволяют отечественным агроэкспортерам выдерживать острую ценовую конкуренцию на глобальном рынке. «По цене, к сожалению, мы не всегда проходим», — резюмировала Лут.

Производство агропродукции в России в целом должно быть более эффективным, добавила она. В сложившихся реалиях отечественным фермерам также необходимо более тщательно анализировать потребительские предпочтения на ключевых рынках сбыта. «Мы должны быть эффективнее и дешевле наших конкурентов», — заключила Лут.

Ранее она заявила, что в этом сельхозсезоне на экспорт отправится в общей сложности 60 миллионов тонн российского зерна. Одним из важных направлений Лут назвала Ближний Восток. С начала года, пояснила министр, отгрузки отечественной агропродукции в страны Персидского залива выросли на 15 процентов в деньгах и почти на треть в физическом выражении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Может по дороге блуждать». В зоне СВО нашли деталь новой ракеты ВСУ. Что о ней известно и кто мог поставить Киеву это оружие

    Москвичка разучилась жевать после лечения зубов за полмиллиона в элитной клинике

    Евросоюз пообещал миллиарды евро на дроны для Украины уже в июне

    Россиянам назвали порядок действий при краже на отдыхе за границей

    Влияние выборов в Армении на отношения с Россией оценили

    Автора песен Бритни Спирс и Дуа Липы убили в Лондоне

    В Армении после выборов сделали заявление о дальнейшей внешней политике

    Володин высказался о военной помощи Киеву фразой «ЕС спонсируют удары по своей территории»

    Перечислены причины отказа от iPhone

    Иран прекратил удары по Израилю с одним нюансом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok