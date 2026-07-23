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06:20, 23 июля 2026Ценности

Певица оконфузилась на сцене из-за расстегнутого платья

Page Six: Певица Элла Лэнгли оконфузилась на сцене из-за расстегнутого платья
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @evangelicalpop

Американская певица Элла Лэнгли оконфузилась перед публикой из-за расстегнутого платья. Видео с концерта публикует Page Six.

27-летняя знаменитость вышла на сцену в платье, застежка которого сломалась, когда она исполняла первую песню. «Мое платье расстегнулось на второй минуте часового сета, когда я пела под проливным дождем на заполненном стадионе», — пояснила она в соцсетях.

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Исполнительнице, которая едва не оголилась перед толпой фанатов, удалось избежать конфуза. На размещенных кадрах видно, что она надела оверсайз-джерси фиолетового цвета поверх платья.

В мае популярная модель Брукс Нейдер также едва не оконфузилась на ковровой дорожке.

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