Певица оконфузилась на сцене из-за расстегнутого платья

Page Six: Певица Элла Лэнгли оконфузилась на сцене из-за расстегнутого платья

Американская певица Элла Лэнгли оконфузилась перед публикой из-за расстегнутого платья. Видео с концерта публикует Page Six.

27-летняя знаменитость вышла на сцену в платье, застежка которого сломалась, когда она исполняла первую песню. «Мое платье расстегнулось на второй минуте часового сета, когда я пела под проливным дождем на заполненном стадионе», — пояснила она в соцсетях.

Исполнительнице, которая едва не оголилась перед толпой фанатов, удалось избежать конфуза. На размещенных кадрах видно, что она надела оверсайз-джерси фиолетового цвета поверх платья.

В мае популярная модель Брукс Нейдер также едва не оконфузилась на ковровой дорожке.