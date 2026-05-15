Популярная модель едва не оконфузилась на ковровой дорожке

Модель Нейдер порвала платье за несколько минут до выхода на красную дорожку

Популярная американская модель и актриса Брукс Нейдер, у которой часто случаются конфузы с нижним бельем и одеждой, едва вновь не столкнулась с проблемой на ковровой дорожке. Об этом она рассказала изданию People в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица готовилась к выходу на презентацию новых релизов перезапуска «Спасателей Малибу». Для данного случая звезда выбрала красное мини-платье с глубоким декольте. Однако за несколько минут до выхода на публику изделие оказалось порванным.

«Многие не знают, что это платье порвалось в машине за две минуты до того, как я подъехала, поэтому оно зашито и молния не работает», — призналась она.

В своих соцсетях Нейдер также продемонстрировала снимки с дырявым нарядом. «Четыре земных ангела зашивают меня обратно в эту штуку», — подписала она, демонстрируя процесс ремонта платья.

В марте Брукс Нейдер объяснила тягу к оголению на публике. Манекенщица призналась, что ей нравится обнажаться и носить откровенные наряды, поскольку в детстве она и ее сестры постоянно бегали голыми по дому.