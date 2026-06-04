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23:20, 4 июня 2026Мир

Трамп назвал условие поражения Украины за два дня

Трамп: Украина не продержалась бы двух дней без оборудования от США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп назвал условие поражения Украины за два дня. По его словам, страна не продержалась бы и двух дней без американского оборудования и техники. Трансляцию вел Белый дом.

«Украина не продержалась бы один или два дня без оборудования, которое я им предоставил. Без нашей армии и нашего оборудования Украина сегодня не смогла бы вести бой», — подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп отреагировал на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что было бы здорово, если бы политики встретились. Глава Белого дома выразил уверенность в том, что и Путин, и Зеленский пойдут на компромиссы, необходимые для заключения мирного соглашения.

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