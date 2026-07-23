Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

SBA: Мошенники используют заказ видеопоздравлений у блогеров для шантажа

Мошенники начали использовать заказ шуточных видеопоздравлений у треш-блогеров для шантажа молодежи, предупредил руководитель сервиса Smart Business Alert Сергей Трухачев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что после оплаты жертве начинают угрожать уголовным преследованием за якобы перевод денег террористической организации.

«Чаще всего подобные поздравления "по приколу" заказывают молодые люди для своих друзей. После небольшой оплаты они неожиданно сталкиваются с угрозами уголовного преследования и обвинениями в финансировании запрещенной организации. Испугавшись последствий, жертва может согласиться выполнять указания мошенников, в том числе переводить деньги или совершать деструктивные действия, включая уничтожение имущества и нападения на людей», — пояснил специалист.

Он объяснил механику схемы. По его словам, пользователю предлагают заказать необычное поздравление для друга, оплатить услугу и оставить контактные данные. После перевода денег видео не предоставляют, а с жертвой связываются люди, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они заявляют, что платеж ушел в адрес запрещенной организации, и угрожают уголовной ответственностью. Жертву могут вынуждать переводить дополнительные суммы, оформлять кредиты или передавать доступ к учетным записям, предупредил Трухачев.

«Блогеры действительно предлагают подобные услуги, и использование их образов может нести для них репутационные и правовые последствия. Злоумышленники просто копируют чужие видео, отзывы и примеры поздравлений, создавая страницы-клоны. Оплата при этом поступает уже на подконтрольные мошенникам реквизиты», — заявил специалист.

Продвижение таких услуг, уточнил он, идет через популярные у молодежи Telegram-группы и платформы коротких видео. В компании рекомендуют проверять подлинность страниц блогеров перед заказом и не переводить деньги незнакомым лицам.

Ранее руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина рассказывала, что в разговоре с мошенниками ни в коем случае нельзя произносить слова «да», «подтверждаю» и «согласен», поскольку онимогут вырезать их из контекста и применить для голосового подтверждения операций от имени жертвы, например, в банке.

