Россия резко нарастила поставки агропродукции в один регион мира

Лут: Поставки продукции российского АПК на Ближний Восток выросли почти на треть

С начала этого года суммарные объемы поставок продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) на Ближний Восток выросли почти на треть в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком росте экспорта заявила глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксана Лут, ее слова приводит газета «Известия».

В стоимостном выражении отгрузки в этот регион увеличились на 15 процентов, уточнила руководитель ведомства. Страны Ближнего Востока являются для российских аграриев важным рынком сбыта. Отечественные фермеры готовы наращивать экспорт в дальнейшем, констатировала Лут.

На фоне войны в Иране российским агроэкспортерам пришлось перестраивать логистику, отметила министр. Несмотря на это, поставки в одном из ключевых направлений не прекращались. К настоящему времени отечественные поставщики успели адаптироваться к изменившимся реалиям, заключила Лут.

В этом сельхозсезоне, поясняла ранее она, на экспорт из России отправится в общей сложности 60 миллионов тонн зерна. Суммарные сборы урожая по итогам сезона 2025/2026 Лут предварительно оценила в 144,6 миллиона тонн. Прирост составил 11 процентов. Эти показатели, отмечал вице-премьер Дмитрий Патрушев, позволят удовлетворить потребности как внутреннего, так и внешнего рынков.

