Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:40, 22 мая 2026Экономика

Урожай зерна в России оценили

Глава Минсельхоза Лут: Урожай зерна в России составил 144,6 миллиона тонн
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам 2025/2026 сельскохозяйственного года урожай зерна в России, по предварительной оценке, увеличился на 11 процентов и составил 144,6 миллиона тонн. Об этом заявил глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксана Лут, ее слова приводит «Интерфакс».

Достигнутый результат руководитель ведомства назвала «хорошим и достойным». Собранные объемы зерна, пояснила Лут, позволят удовлетворить потребности не только внутреннего, но и внешнего рынков.

Говорить об угрозе продовольственной безопасности страны не приходится, констатировала она. На экспорт, ожидают в министерстве, в этом сельхозгоду отправится в общей сложности 60 миллионов тонн зерна.

За прошлый год российским аграриям удалось собрать третий по объемам в современной истории урожай зерна, отметил ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев. Добиться высокого результата в прошлом году получилось вопреки неблагоприятным погодным условиям, которые затронули весной-летом ряд ключевых агрорегионов, включая Саратовскую область и Краснодарский край.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили о чудовищном преступлении ВСУ

    В ЛНР раскрыли место запуска дронов ВСУ по колледжу в Старобельске

    Москвичей успокоили насчет появления смерчей

    Российские водители назвали самый раздражающий тип транспорта на дорогах

    Доля Китая на европейском рынке электромобилей резко выросла

    Раскрыто самочувствие Маклакова на фоне сообщений об экстренной госпитализации

    В Германии придумали новый способ дать денег Украине

    Россиянин разбил соседу голову кувалдой из-за шума

    Раскрыт секрет откровенного наряда самой красивой женщины в мире на фестивале в Каннах

    В России ответили на слова Пашиняна о нежелании ссориться с Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok