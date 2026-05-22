Урожай зерна в России оценили

Глава Минсельхоза Лут: Урожай зерна в России составил 144,6 миллиона тонн

По итогам 2025/2026 сельскохозяйственного года урожай зерна в России, по предварительной оценке, увеличился на 11 процентов и составил 144,6 миллиона тонн. Об этом заявил глава Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ Оксана Лут, ее слова приводит «Интерфакс».

Достигнутый результат руководитель ведомства назвала «хорошим и достойным». Собранные объемы зерна, пояснила Лут, позволят удовлетворить потребности не только внутреннего, но и внешнего рынков.

Говорить об угрозе продовольственной безопасности страны не приходится, констатировала она. На экспорт, ожидают в министерстве, в этом сельхозгоду отправится в общей сложности 60 миллионов тонн зерна.

За прошлый год российским аграриям удалось собрать третий по объемам в современной истории урожай зерна, отметил ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев. Добиться высокого результата в прошлом году получилось вопреки неблагоприятным погодным условиям, которые затронули весной-летом ряд ключевых агрорегионов, включая Саратовскую область и Краснодарский край.