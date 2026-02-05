Реклама

Экономика
13:43, 5 февраля 2026Экономика

В России оценили урожай зерна

Вице-премьер Патрушев: Урожай зерна в 2025 году составил около 142 млн тонн
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

По итогам 2025 года российским аграриям удалось собрать в общей сложности порядка 142 миллионов тонн зерна. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев, его слова приводит ТАСС.

Подавляющая часть собранного зерна пришлась на пшеницу. Урожай ключевой агрокультуры за 12 месяцев превысил 93 миллиона тонн, уточнил замглавы правительства.

В результате суммарные сборы зерна в прошлом году оказались третьими по объему в современной истории России, отметил Патрушев. Отечественным аграриям седьмой год кряду удается превышать плану в 120 миллионов тонн. Подобную динамику вице-премьер счел позитивной.

Добиться высокого результата в прошлом году получилось вопреки неблагоприятным погодным условиям, которые затронули весной-летом ряд ключевых агрорегионов. В 2025-м кратковременные весенние заморозки, а также затяжные летние засухи и ливни нанесли ущерб урожаю в Саратовской области и Краснодарском крае. В этих регионах сборы зерновых культур сократились на 20-25 процентов в годовом выражении.

Глава Минсельхоза Оксана Лут также заявляла о проблеме возвратных заморозков. Ведомство, отметила она, в дальнейшем будет стремиться минимизировать риски от такого рода погодных явлений.

