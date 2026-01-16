Реклама

Экономика
19:25, 16 января 2026Экономика

Минсельхоз заявил о стремлении «управлять погодой»

Лут: Минсельхоз учится управлять погодой для стабилизации урожая зерна
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Минсельхоз стремится «управлять погодой», чтобы избежать негативного влияния засух и возвратных заморозков. Об этом заявила глава ведомства Оксана Лут, ее слова приводит ТАСС.

При возвратных заморозках, напомнила она, температура воздуха кратковременно опускается ниже нуля после устойчивого потепления. Такого рода аномалии периодически фиксируются в конце весны, что негативным образом сказывается на растениях и деревьях. Не менее существенный ущерб наносят летние засухи.

Подобного рода явления влияют на итоговые сборы зерна и других агрокультур, добавила Лут. Однако Минсельхоз учится контролировать эти процессы. «Должны делать больше, но вопрос погоды. Мы учимся ей управлять», — резюмировала министр. При этом в чем именно заключаются методы «управления погодой», Лут уточнять не стала.

В 2025 году кратковременные весенние заморозки, а также затяжные летние засухи и ливни нанесли ущерб урожаю в ряде ключевых российских агрорегионов. С серьезными проблемами, в частности, столкнулись фермеры из Саратовской области и Краснодарского края. В этих регионах сборы зерновых культур сократились на 20-25 процентов в годовом выражении. По оценке Росстата, в 2025-м суммарный урожай зерна составил 139,4 миллиона тонн в чистом весе.

