Россиянам назвали самые дешевые новые машины

Эксперты перечислили десять машин, на покупку которых россиянам хватит менее 2 млн рублей

В начале лета в России можно приобрести новые автомобили по цене менее 2 миллионов рублей. Эксперты портала «Автоновости дня» проанализировали актуальные прайс-листы и составили топ-10 самых дешевых машин на рынке страны.

Список возглавляет седан Lada Granta. Минимальная стоимость в базовом исполнении «Стандарт плюс» составляет 850 тысяч рублей. Машину приводит в движение 1,6-литровый 90-сильный атмосферный двигатель, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.

Следом идет самый доступный внедорожник — Lada Niva Legend с начальной ценой 1 099 000 рублей. Она комплектуется 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 83 лошадиные силы, пятиступенчатой «механикой» и полным приводом.

Третью строчку занимает Lada Iskra. Седан стартует с отметки 1 277 000 рублей. Версия в кузове универсал стоит как минимум 1 527 000 рублей, а исполнение SW Cross повышенной проходимости — от 1 657 000. Базовая модель оснащается 1,6-литровым 90-сильным бензиновым агрегатом и механической коробкой передач.

Lada Niva Travel представлена в двух исполнениях. Дорестайлинговая версия стоит от 1 343 000 рублей, а обновленный внедорожник 2026 года — от 1 419 000 рублей. Первая укомплектована 1,7-литровым 83-сильным двигателем, вторая получила новый 1,8-литровый мотор на 90 лошадиных сил.

Седан Lada Vesta 2025 года стоит от 1 558 000 рублей, а модель 2026 года обойдется на 23 тысячи рублей дороже. Обе модификации оснащены 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 106 лошадиных сил, пятиступенчатой механической коробкой и передним приводом.

Первая недорогая иномарка в рейтинге — китайский кроссовер JAC JS3 2023 года выпуска. С учетом специальной скидки в 250 тысяч его стоимость составляет 1 584 000 рублей. Автомобиль приводится в движение 1,6-литровым 109-сильным безнаддувным двигателем, шестиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.

Универсал Lada Largus в начальной комплектации «Классик» можно приобрести за 1 587 000 рублей. Под капотом — 1,6-литровый 90-сильный мотор, работающий в паре с механической трансмиссией.

Внедорожник УАЗ «Хантер» 2025 года обойдется в 1 672 400 рублей. Он предлагается в единственном исполнении «Классик» с 2,7-литровым 150-сильным двигателем, соответствующим экологическому стандарту «Евро-5». Мотор сочетается с пятиступенчатой механической коробкой и подключаемым полным приводом с раздаточной коробкой.

Кроссовер Livan X3 Pro 2023 года предлагается за 1 869 900 рублей. Модель оборудована 103-сильным атмосферным двигателем, вариатором и передним приводом.

Седан Changan Alsvin в версии «Стандарт» 2024 года выпуска продают за 1 889 900 рублей. Под капотом — полуторалитровый атмосферный двигатель мощностью 98 лошадиных сил, работающий в паре с пятиступенчатым «роботом».

